Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher weckt Bewohnerin

Kaiserslautern (ots)

Während die Bewohner schliefen, ist ein Einbrecher in der Nacht zu Freitag in ein Wohnhaus in der Leibnizstraße eingedrungen. Noch während sich der Täter in den Räumen aufhielt, wurde eine Bewohnerin gegen 2.30 Uhr wach. Der ungebetene Besucher ergriff daraufhin die Flucht.

Wie sich später herausstellte, war der Unbekannte offenbar durch ein Fenster im Kellerbereich in das Haus eingedrungen. Ersten Überprüfungen zufolge nahm der Täter einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Schmuckstück mit. Außerdem hinterließ er Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster.

Von dem Einbrecher liegt aufgrund der Dunkelheit nur eine vage Beschreibung vor. Demnach soll er etwa 1,65 Meter groß sein, eine schmale Gestalt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, denen möglicherweise schon in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Wohngebiet Lämmchesberg aufgefallen sind, oder die in der Nacht zu Freitag etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell