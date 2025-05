Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldkassette aus Wohnung gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete der Polizei am Mittwochmittag eine eingetretene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Slevogtstraße. Eine Überprüfung durch eine eingesetzte Streife ergab, dass Unbekannte offenbar die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sich im Innenraum der Wohnung umgeschaut haben. Als Beute verzeichneten die Diebe eine Geldkassette, in der ein niedriger, vierstelliger Eurobetrag deponiert war. Im Anschluss machten sich die Täter aus dem Staub. Von ihnen fehlt zurzeit jede Spur. Zeugen, denen zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

