POL-PPWP: Aktion "Flossen weg"

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag, 20. Mai, fand in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung Kaiserslautern die Aktion "Flossen weg" statt. Hierbei handelte es sich um eine fachliche Fortbildung für Verantwortliche in Bäderbetrieben. Die Aktion wurde durch das Polizeipräsidium Westpfalz in Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf Kaiserslautern, dem Verein "Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen e.V." und der Vereinigung "Frauen stärken - ihre Gleichstellungsbeauftragten der Westpfalz" durchgeführt.

Mit Hilfe von verschiedenen Vorträgen sollte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bäderbetriebe nicht nur das Bewusstsein für das Thema "Null Toleranz bei sexueller Belästigung" geschärft, sondern auch konkrete Handlungsanweisungen und Strategien vermittelt werden, um in kritischen Situationen angemessen reagieren zu können. Durch eine solche Schulung und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden konnte ein starkes Fundament für eine respektvolle und sichere Atmosphäre in den Einrichtungen gelegt werden.

Die positive Rückmeldung aller Teilnehmer bestärkte die Organisatoren darin, auch zukünftig die Aktion durch weitere Vorträge fortzusetzen, um Aufmerksamkeit für die Thematik zu schaffen. |kfa

