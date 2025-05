Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei beim Firmenlauf am Start - Komm ins Team!

Kaiserslautern (ots)

Beim "B2Run Kaiserslautern" Firmenlauf am Donnerstag, 22. Mai 2025, ist das "Team Polizei" wieder mit am Start: 50 Polizistinnen und Polizisten werden am Firmenlauf teilnehmen und für den Polizeiberuf werben.

Die Polizei möchte die Chance nutzen und ihre Stärken als attraktiver Arbeitgeber zeigen. Bei dem Event wollen die Beamtinnen und Beamten mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch kommen und den Polizeiberuf für Interessierte nahbarer machen. Die Polizistinnen und Polizisten möchten junge Menschen zur Bewerbung bei der Polizei Rheinland-Pfalz motivieren und ihnen auf dem Weg in den Polizeiberuf mit Informationen, Rat und Tat zur Seite stehen. Am Informationsstand der Polizei auf dem Stiftsplatz werden Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater Fragen beantworten.

Noch bis 31. Mai können sich Interessierte um einen Studienplatz ab Oktober 2025 bei der Polizei Rheinland-Pfalz bewerben. Im Internet unter https://www.polizei.rlp.de/karriere hat die Polizei unter anderem Informationen rund um das Studium, die Berufe bei der Polizei, Stellenangebote, Ansprechpartner und Informationsveranstaltungen veröffentlicht. Außerdem bietet das Polizeipräsidium Westpfalz die Möglichkeit zum Praktikum. Die Bewerbung um einen Praktikumsplatz ist im Internet unter https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika online möglich. Vielfältige Herausforderungen, spannende Einsätze warten auf dich. Komm ins Team! |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell