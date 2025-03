Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Pkw-Aufbrüche am Wochenende in Siegen-Niederschelden -#polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Am Wochenende (08.03 - 09.03.2025) ist es im Raum Siegen-Niederschelden zu vier Pkw-Aufbrüchen gekommen.

In allen vier Fällen wurden die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen.

Die Täter schlugen nach bisherigen Erkenntnissen immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu.

Gleich zwei Mal hatten es die bislang Unbekannten auf Fahrzeuge abgesehen, die in der Straße "Waldesruh" geparkt waren. Aus einem Dacia entwendeten sie eine Geldbörse. Aus einem Mercedes wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts geklaut.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Höllenwaldstraße. Die Langfinger nahmen hier aus einem Renault Clio einen Fahrzeugschein mit.

Zum vierten Vorfall kam es in der Alte-Dreisbach-Straße. Nachdem die Täter die Seitenscheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie eine Geldbörse. Der Geldbeutel wurde später in einer Mülltonne in der Straße "Am Eichert" aufgefunden.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu geben.

An dieser Stelle weist die Polizei nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen, um einen Tatanreiz zu bieten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell