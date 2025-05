Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Geschäft eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Eine Firmenbesitzerin meldete am Dienstag den Einbruch in ihr Ladenlokal in der Blumenstraße. Wie die Frau bei der Polizei zu Protokoll gab, geht sie davon aus, dass sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 15. Mai, 18 Uhr, und Dienstag, 20. Mai, 10:30 Uhr Zutritt zu ihrem Geschäft verschafft haben. Aus den Innenräumen wurde ein niedriger dreistelliger Geldbetrag gestohlen. Wie die Täter das Wohn- und Geschäftshaus betreten und die Tür zu dem Laden öffnen konnten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

