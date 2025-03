Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus. Bewohner kam ins Krankenhaus

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Dienstag Abend in den Krokusweg alarmiert worden. In einer Küche eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Hildboltsweier was ein Brand ausgebrochen, der sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr dort auf die Einrichtung ausgebreitet hatte. Flammen und Rauch schlugen aus dem durchgebrannten Küchenfenster und breiteten sich massiv in der Wohnung aus.

Der Bewohner konnte die Brandwohnung noch selbst verlassen, wurde aber mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Durch die zunächst ungewisse Zahl gefährdeter Bewohner erhöhte der Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt die Alarmstufe, so dass fast 50 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen entsendet worden waren. Insgesamt wurden vier Hausbewohner vom Rettungsdienst untersucht.

Mehrere Atemschutztrupps brachten den Wohnungsbrand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Zum Löschen aller Brandnester musste jedoch die Küchenzeile abgebrochen und ins Freie geschafft werden. Die übrigen Wohnungen im Haus wurden durch die Feuerwehr kontrolliert, blieben jedoch glücklicherweise vom Feuer verschont.

Die Schadenhöhe liegt nach groben Schätzungen der Feuerwehr im unten, jedoch sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell