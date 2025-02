FW-OG: Kettenbagger brennt auf Baustelle

Offenburg (ots) - Am Mittwochnachmittag beschäftigte ein Fahrzeugbrand in der Rammersweierstraße die FEUERWEHR OFFENBURG. Der Fahrer einer Mercedes A-Klasse stand kurz vor 15.00 Uhr an der Ampel in Höhe der Einmündung der Zeller Straße in der Offenburger Oststadt, als unvermittelt Rauch und Flammen aus dem Motorraum stiegen. Dem Mann gelang es, seinen Wagen unverletzt zu verlassen. Er kam mit einem gehörigen ...

mehr