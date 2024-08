Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche ++ Neu Wulmstorf und Winsen - PKW-Diebstähle

Seevetal (ots)

Tageswohnungseinbrüche

In Helmstorf sind die am Donnerstag, 22.8.2024, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr, Diebe in ein Einfamilienhaus an der Moorstraße eingebrochen. Die Täter hebelten dazu eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten das Gebäude. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Im Karoxbosteler Weg in Hittfeld registrierte die Polizei am Donnerstag ebenfalls einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:15 Uhr. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und stiegen auf diesem Weg in das Haus ein. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet in beiden Fällen Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850.

Neu Wulmstorf und Winsen - PKW-Diebstähle

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21.8.2024, 12 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, kam es im Lönsweg zu einem PKW-Diebstahl. Die Täter entwendeten einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai Tucson. Vermutlich manipulierten sie das Keyless-Go-System, um den Pkw zu starten. Der Wert des schwarzen Wagens wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Auch in Winsen kam es in dieser Woche zu einem PKW-Diebstahl. Zwischen dem 20.8.2024, 17 Uhr und dem 22.8.2024, 15 Uhr entwendeten Unbekannte einen blauen Audi S3 von einem Parkplatz an der Straße Winser Baum. Auch hier wird der Wert auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell