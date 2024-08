Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Balkonbrand breitet sich auf Wohnhaus auf

Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Mühltal (ots)

Am Dienstagabend (6.8.) brannte eine Couch auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kilianstraße. Gegen 19 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Die Feuerwehr rückte aus und traf zeitnah am Einsatzort ein, wo sie von der alarmierten Polizeistreife unterstützt wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen hatten. Nach ersten Ermittlungen ist eine Couch auf dem Balkon ursächlich für den Brand gewesen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt.

Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten abgeschlossen hatte wurde das Dach durch das Technische Hilfswerk gesichert. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernimmt nun das Kommissariat 10 in Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell