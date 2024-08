Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Zusammenstoß in Mittelschutzplanke geprallt ++ Tostedt - Zusammenstoß zweier Radfahrer, Polizei sucht zweiten Unfallbeteiligten

Seevetal/A7 (ots)

Nach Zusammenstoß in Mittelschutzplanke geprallt

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Mittwoch, 21.8.2024, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Abschlepp-LKW. Gegen 17:35 Uhr kam der Fahrer eines VW mit seinem Wagen kurz vor der Anschlussstelle Ramelsloh vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und fuhr auf den dort fahrenden Abschlepp-LKW auf. Beide Fahrzeuge schleuderten in der Folge über alle drei Fahrspuren nach links und prallten in die Mittelschutzplanke.

Zwei Rettungswagen und Notarzt wurden nach Eingang der ersten Meldungen zum Unfallort entsandt, konnten aber schnell wieder abrücken. Die Beteiligten waren unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Tostedt - Zusammenstoß zweier Radfahrer, Polizei sucht zweiten Unfallbeteiligten

Bereits im Juni war es in der Niedersachsenstraße, kurz vor der Einmündung der Straße Am Raiffeisenplatz, zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen. Dabei war ein 76-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach seinen Angaben am 23.6.2024, gegen 23:35 Uhr. Die Polizei bekam von diesem Unfall allerdings erst Anfang August Kenntnis, nachdem der 76-Jährige aus dem Krankenhaus entlassen worden war und sich auf der Dienststelle meldete.

Der zweite Beteiligte Radfahrer, ein circa 20-jähriger Mann, circa 175 cm groß und von schlanker Statur, war nach Angaben des 76-Jährigen auf dem linksseitigen Geh- und Radweg aus Richtung Otter gefahren und dann mit ihm kollidiert. Ein Zeuge hatte den Rettungsdienst verständigt, der den 76-Jährigen unverzüglich ins Krankenhaus brachte. Der unverletzt gebliebene zweite Beteiligte war während der Erstversorgung noch vor Ort, allerdings wurden seine Personalien nicht erfasst.

Die Polizei Tostedt bittet den Mann, sich unter der Tel.-Nr. 04182 4404270 oder persönlich auf der Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell