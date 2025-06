Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Eslohe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in der Nähe von Eslohe wurde ein Fahrradfahrer tödlich verletzt. Der 74jährige Mann aus Cappeln bei Oldenburg wurde durch andere Verkehrsteilnehmer leblos, auf dem Grünstreifen neben dem Radweg liegend, aufgefunden. Der angeforderte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Manns feststellen. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrradfahrer den parallel zur B55 verlaufenden Radweg zwischen Eslohe und Bremke. An der Unfallstelle kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und verstarb dort. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Das Fahrrad wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell