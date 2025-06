Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tesla-Fahrer als Zeuge für Ermittlungen nach Verkehrsunfall gesucht

Bestwig, Meschede (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (03. Juni) an der "Heinrich-Lübke-Straße" in Bestwig beobachtet haben. Laut Zeugenangaben ist hinter einem Unfallbeteiligten ein Tesla gefahren. Daher geht die Polizei davon aus, dass der Tesla-Fahrer möglicherweise Angaben zum Unfall machen kann. Er ist ein wichtiger Zeuge für die Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Gegen 10:45 Uhr kam es an der "Heinrich-Lübke-Straße" zu dem Unfall, bei dem die Außenspiegel von zwei Autos beschädigt wurden. Ein am Unfall beteiligtes Auto setzte die Fahrt jedoch vor. Die Polizei geht davon aus, dass dieses Auto zwar nicht beschädigt wurde, jedoch aufgrund der Fahrweise auf der durch geparkte Autos verengten Fahrbahn am Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

