Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Restaurant

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte versucht, in ein Lokal am "Gutenbergplatz" einzubrechen. Zeugen haben gegen 01:20 Uhr verdächtige Geräusche gehört und die Polizei informiert. Noch vor Eintreffen der Polizei sind die Täter geflüchtet. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung gelang ihnen die Flucht. An dem Restaurant ist durch gewaltsamen Einbruchversuch Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

