Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Diebstähle von Geldbörsen von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Einkaufsmärkten - Präventionstipps

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (08.05.2025) kam es zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen.

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen in Groden, Schiffdorf und in Spaden entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörsen von Seniorinnen und Senioren. Diese hatten die Geldbörsen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt in einer Einkaufstasche im Einkaufswagen gelassen. Es enstanden Schäden im mittleren, dreistelligen Bereich. Des Weiteren müssen sich die Geschädigten um die Neubeschaffung ihrer persönlichen Dokumente kümmern, was sehr aufwändig ist.

Wir raten daher erneut:

- Lassen Sie ihre Geldbörsen und andere Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt, auch nur für einen kurzen Moment - Tragen Sie ihre Wertsachen eng am Körper - Bewahren Sie NIEMALS PIN Nummern von EC-Karten in ihrer Geldbörse auf, leichter können Sie es Täterinnen und Tätern nicht machen - Auch das "Verschleiern" der Nummern in anderen Zahlenkombinationen ist nicht zu empfehlen.

