Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl einer hochwertigen Uhr bei einem Juwelier in der Nordersteinstraße in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Samstag (03.05.2025) kam es gegen 12:25 Uhr zu einem Diebstahl einer hochwertigen Uhr in einem Juweliergeschäft in der Nordersteinstraße. Zwei bislang unbekannte Personen entwendeten hierbei in einem unbeobachteten Moment eine hochwertige Uhr der Marke Tissot. Die Tat soll hierbei von bislang unbekannten Zeugen beobachtet worden sein.

Beschrieben wurden die beiden Personen wie folgt:

- 1. Person männlich - ca. 185cm groß - ca. 20 Jahre alt - kurze, beige Hose - schwarzes T-Shirt - 3-Tage Bart - schwarze Haare - dunke Kopfbedeckung, gegebenenfalls so genannte Elbsegler

- 2. Person weiblich - ca. 160cm groß - ca. 25 Jahre alt - braunes T-Shirt - Haare zum Zopf gebunden, leicht rötlich

Die genannten Zeugen sowie andere Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell