Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerpunktkontrollen Fahrrad- und Pedelecfahrende im Stadtgebiet und Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Jahren haben Unfälle unter der Beteiligung von Fahrrad- oder Pedelecfahrenden in Teilen zugenommen oder sind auf einem vergleichbar hohen Niveau verblieben. Gerade wenn es zu einer Kollision mit einem PKW kommt, können die Unfallfolgen sehr schwerwiegend sein.

Gleichzeitig wird oft festgestellt, dass es teilweise nur ein geringes Unrechtsbewusstsein gibt, wenn es um die Einhaltung bestimmter Verkehrsregeln und Vorschriften geht. Manchen sind bestimmte Vorschriften auch schlicht nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Cuxhaven plant daher in der nächsten Woche vor allem im Stadtgebiet von Cuxhaven umfangreiche Verkehrskontrollen.

Vorranging soll es hierbei um präventive und informative Ansätze gehen. Den Bürgerinnen und Bürgern sollen die Regularien erläutert und erklärt werden. Dazu soll auch Infomaterial in Form von Taschenkarten verteilt werden. Gleichzeitig wird es aber auch repressive Maßnahmen in Form von Verwarn- und Bußgeldern geben. Sollten Straftaten festgestellt werden, zum Beispiel in Zusammenhang mit S-Pedelecs oder E-Scootern, müssen und werden diese konsequent verfolgt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell