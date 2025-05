Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Debstedt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am gestrigen Dienstag (06.05.2025) wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr ein weißer PKW Opel Grandland durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der PKW war hierbei auf dem Parkplatz der Ameos Klinik in Debstedt abgestellt. Der PKW wurde durch die Verkehrsunfallflucht nicht unerheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

