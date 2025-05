POL-CUX: PKW ohne Kennzeichen und Zulassung auf der BAB27 abgestellt ++++ Geschwindigkeitsverstoß deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Cuxhaven (ots) - Beverstedt/Bokel. Sonntagnacht (04.05.2025) versuchte ein bislang unbekannter Ttäer gegen 23:15 Uhr die Kasse eines Hofladens in der Straße Finna aufzubrechen. Es blieb hierbei beim Versuch, die Person ließ von der Tat ab. Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

