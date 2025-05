Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach mehreren Aufbrüchen von Snackautomaten im südlichen Landkreis - Drei Tatverdächtige ermittelt - Diebesgut sichergestellt.

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Landkreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen und Wochen war es vor allem im südlichen Landkreis zu mehreren Aufbrüchen von Snackautomaten gekommen. Wir hatten dazu bereits mehrfach Zeugenaufrufe gestartet. Die Täter hatten es hierbei in der Regel auf E-Zigaretten und Bargeld abgesehen. An den Automaten waren jeweils hohe Sachschäden im mittleren, vierstelligen Eurobereich entstanden.

In der Nacht zum Sonntag (04.05.2025) meldete ein Anwohner gegen 03:30 Uhr zwei Jugendliche, welche sich an einem Snackautomaten am Amtsdamm in Hagen zu schaffen machten. Diese flüchteten im Anschluss in einem PKW vom Tatort.

Es konnte schnell ermittelt werden, dass es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Jugendliche im Alter vom 16 und 17 aus der Gemeinde Loxstedt handelte. Ein Großteil des Diebesgute konnte an der Wohnanschrift sichergestellt werden. Ebenfalls konnte der Fahrer des Fluchtfahrzeuges ermittelt werden. Es handelte sich um einen 19-jährigen Mann, ebenfalls aus der Gemeinde Loxstedt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten Jugendliche an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wegen bandenmäßigem Diebstahl dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell