POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zu "Großeinsatz der Polizei am Karlsruher Hauptbahnhof nach gefährlicher Körperverletzung"

Karlsruhe (ots) - Ein erheblich alkoholisierter Mann geriet am Donnerstagnachmittag in Karlsbad-Langensteinbach mit einem Nachbarn in einen Streit, in dessen Verlauf er wohl mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Ersten Erkenntnissen zufolge beschwerte sich der 40-jährige Beschuldigte gegen 17:15 Uhr offenbar bei einem 74-jährigen Nachbarn über Rasenmäharbeiten ...

mehr