Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffitis in Güstrow

Rostock (ots)

Am Morgen des 24.01.2025 gegen 07:00 Uhr wurde bekannt, dass an mehreren Mehrfamilienhäusern in der Rostocker Chaussee in Güstrow Graffitis aufgebracht wurden. Neben vielen nicht identifizierbaren Linien an Briefkästen und Klingelschildern, wurden durch unbekannte Tatverdächtige auch drei verfassungsfeindliche Symbole in Form von Hakenkreuzen festgestellt. Die Tatzeit konnte auf die Nacht vom 23.01.2025, 22:00 Uhr, bis zum 24.01.2025, 01:40 Uhr, eingegrenzt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Beseitigung der Graffiti wurde veranlasst. Dieser Vorfall stellt bereits die vierte Sachbeschädigung dieser Art in Güstrow innerhalb kurzer Zeit dar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843/266-224, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

