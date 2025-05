Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Morgen des 05.05.25, gegen 06:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sieverner Straße / Imsumer Straße in 27607 Geestland / Langen. Die Ampelanlage blinkte durch die Nachtabschaltung gelb, somit galt die Schilderregelung. Eine 46-jährige Geestländerin befuhr mit ihrem VW Tiguan die Imsumer Straße aus Imsum kommend und beabsichtigte, die benannte Kreuzung in Richtung Debstedt zu queren. Hierbei beachtete Sie nicht die Vorfahrt der querenden 56-jährigen aus der Wurster Nordseeküste, welche mit ihrem Hyundai die Sieverner Straße in Richtung Bremerhaven fuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei hier beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligte sind zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

