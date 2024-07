Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240717-3: Autofahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Wesseling (ots)

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (16. Juli) in Wesseling ist eine Autofahrerin (25) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Ersten Informationen zufolge war ein 23-Jähriger mit seinem Skoda gegen 7.45 Uhr auf dem Akazienweg in Richtung Vochemer Straße unterwegs. Zeitgleich sei die 25-Jährige mit ihrem Ford auf dem Akazienweg in Richtung Langenackerstraße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Ford mit dem Bereich der linken Frontachse gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Skodas. Dabei zog sich die Frau die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

