Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gau-Bickelheim (ots)

Am Freitag, dem 24.11.2023, um 20:52 Uhr, kommt es im Bereich der Wöllsteiner Straße in Gau-Bickelheim zunächst zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei befährt ein 29-jähriger Fahrzeugführer die B 420 aus Wöllstein kommend in Richtung Wörrstadt. In einem nachfolgenden Kreuzungsbereich übersieht der 29-jährige Fahrzeugführer einen 62-jährigen Fahrzeugführer, welcher an einer rot zeigenden Ampel wartet und fährt auf dessen Fahrzeugheck auf. Im Anschluss flüchtet der 29-jährige Fahrzeugführer zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kann der 29-jährige, sowie dessen Pkw angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen kann durch die Beamten festgestellt werden, dass der 29-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht, weshalb dieser im Anschluss auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht wird, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Fahrzeugführer muss sich nun strafrechtlich verantworten. Zudem wurde sein Führerschein durch die Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell