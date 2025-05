Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis im PKW unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstagabend (06.05.2025) wurde gegen 20:30 Uhr durch eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Hauptstraße in Altenwalde gemeldet, dass ein PKW-Fahrer, welcher soeben getankt hatte, vermutlich unter Alkoholeinfluss steht.

Hierbei handelte es sich um einen 28-jährigen Cuxhavener, welcher im Rahmen der weiteren Einsatzabarbeitung angetroffen werden konnte. Der Mann, der zuvor den PKW gefahren hatte, stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann ebenfalls nicht vorweisen, da ihm diese bereits im Jahr 2022 entzogen worden war.

