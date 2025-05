Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++++ Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ++++ Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Cuxhaven (ots)

Geestland.

Am 08.05.2025, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Leher Landstraße, vor der Zufahrt zum dortigen Rewe Parkplatz, zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Geestländer beabsichtigte mit seinem VW nach links auf den dortigen Parkplatz einzubiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 73-jährige Frau aus Geestland, welche mit einem Skoda unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen lag bei ca. 1.100 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten durch die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem 74-jährigen Geestländer festgestellt werden. Ein Vortest bestätigte dies und ergab einen Wert von knapp 0,3 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer des VW angeordnet. Gegen den 74-jährigen Geestländer wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++++

Am gestrigen Donnerstag, den 08.05.2025, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L135 in Sievern. Ein 62-jähriger Bremerhavener beabsichtigte mit seinem VW Crafter nach links auf die L135 abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Jaguar eines 77-jährigen Fahrzeugführer aus Bremerhaven. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 77-jährige Fahrzeugführer des Jaguars leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gerbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L135 für ca. zwei Stunden teilweise gesperrt werden.

++++

Am frühen Morgen des 09.05.2025 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland eine 24-jährige Geestländerin, welche mit einem VW Polo die Straße Im Raland in Bad Bederkesa befuhr. Während der Kontrolle konnten durch die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Vortest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Gegen die 24-jährige Fahrzeugführerin wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

