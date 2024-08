Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Kindertagesstätte - Alarm löst aus

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 08.08.2024, kurz vor 03:00 Uhr, sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Blauenstraße in Weil am Rhein-Friedlingen gewaltsam eingedrungen. Über eine eingeschlagene Scheibe konnten der und die Einbrecher eine Türe entriegeln. Die Alarmanlage der Einrichtung löste in der Folge akustisch aus. Das dürfte die Täterschaft in die Flucht geschlagen haben. Entwendet wurde nichts. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

