Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vortrag der Kriminalpolizei über die Gefahren in der digitalen Welt

Arnsberg (ots)

Am Dienstag, den 24. Juni 2025 klären zwei speziell geschulte Kriminalbeamtinnen der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis über die Gefahren in der digitalen Welt auf. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, sich ab 19 Uhr in der Agnes-Wenke-Schule, Graf-Galen-Straße 6, 59755 Arnsberg, mit folgenden Fragen zu beschäftigen:

- Was macht mein Kind eigentlich am Handy? - Welche Einstellungen sind sinnvoll, damit mein Kind weder Opfer noch Täter wird? - Was steckt hinter Sexting, Cybergrooming und Sextortion und betrifft es überhaupt mich und mein Kind?

Kinder gelangen oft schon früh, ohne eigenes Zutun, über ihre digitalen Medien mit allen Arten der Pornographie in Kontakt. Täter nutzen gezielt den sensiblen Bereich der (Vor-)Pubertät, um mit ihrem Kind in sexuellen Kontakt zu kommen. Laut einer Dunkelfeldstudie von Klicksafe wurden bereits 24% der befragten Kinder und Jugendlichen durch einen Erwachsenen über das Internet zu einer Verabredung aufgefordert! Aus Unwissenheit verschicken Kinder dabei oft selber verbotene Inhalte. Um auf Gefahren aufmerksam zu machen, klären die Kriminalhauptkommissarinnen Barbara Falkenthal-Schoppmeier und Julia Henneböle auf. Beide beschäftigen sich seit Jahren mit der Ermittlung, der Aufklärung und der Verhinderung dieser Straftaten. Der interaktive Vortrag bietet Ihnen Möglichkeiten, individuelle Fragen zu den vorgestellten Phänomenen zu stellen. Erleben Sie einen möglichst positiven Umgang mit der digitalen Welt erlebt und kommen Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch.

Bitte melden Sie sich zur Teilnahme an dem Vortrag bei der Schulsozialarbeiterin der Agnes-Wenke-Schule Frau Gisela Tillmann unter gisela.tillmann@aws-arnsberg.de an.

