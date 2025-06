Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sechsjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Brilon (ots)

In der Einmündung Altenbürener Straße / Rixener Straße wurde ein sechsjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Am 11.06.2025 um 15 Uhr überquerte ein Sechsjähriger auf einem Fahrrad in Begleitung seines Vaters die Rixener Straße. Dazu nutzten sie die Überquerungshilfe. Ein 56-jähriger Brilon befuhr die Altenbürener Straße in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte, nach links in die Rixener Straße abzubiegen. Dabei kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Sechsjährigen und verletzte ihn leicht. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell