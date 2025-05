Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeiaktion "Tu-Was" startet in Bus und Bahn

Darmstadt (ots)

Anderen helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen; diese Aufforderung zu mehr Zivilcourage präsentiert die Polizei Südhessen in den Bussen und Bahnen der HEAG mobilo GmbH auf circa 300 Bildschirmen. 10 Tage lang sollen die bunten Plakate mit leicht verständlichen Botschaften in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Bürgerinnen und Bürger zu couragiertem Handeln ermutigen. Die Aktion "Tu-Was" will durch Stärkung der Zivilcourage Straftaten im öffentlichen Raum vorbeugen und jedermann ins Gedächtnis rufen, dass man auch alleine, durch einfache Dinge bereits zur Helferin oder zum Helfer werden kann.

Die Aktion ist Teil eines landesweiten Programms der Polizei. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Regeln der Zivilcourage, die auf den sogenannten "Tu-Was-Plakaten" anschaulich dargestellt werden. Hier zeigen die sechs Botschafter, wie man eingreifen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Jeder dieser Botschafter steht für einen der sechs Merksätze, die auf unterschiedliche Weise zum Handeln motivieren und mit ihren Kernbotschaften auf den Plakaten zu sehen sind.

Das Ziel der Plakate ist es, die wichtigsten Nachrichten der Aktion "Tu Was" kurz und verständlich, vor allem an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren zu vermitteln. Aber natürlich sollen auch alle anderen Erwachsenen daran erinnert werden, beim Beobachten von möglichen Straftaten einzuschreiten und Hilfe zu holen.

Die Polizei beabsichtigt mit der Aktion zwischen Mittwoch (7.5.) und Freitag (16.5.), auch über die Stadtgrenze von Darmstadt hinaus, die Bürgerinnen und Bürger zum Handeln zu animieren und Verantwortung im Sinne der Zivilcourage zu übernehmen.

Was auf den Plakaten steht und wie Sie als Bürgerin oder Bürger helfen können ist einfach:

-Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr! Misch dich ein, wenn dir eine Situation merkwürdig vorkommt. Manchmal reicht es schon, wenn du laut sprichst oder dich bewegst, um einen Täter einzuschüchtern oder von der Tat abzuhalten. Such dir zusätzlich Unterstützung von Umstehenden. -Ruf die Polizei unter 110! Wähle den Notruf, denn je schneller die Polizei informiert wird, desto besser können die Täter ermittelt werden. Du hast kein Handy dabei: Bitte Passanten die 110 zu wählen. Schildere wo/was/wer beteiligt war und warte auf Rückfragen. -Bitte andere um Mithilfe! Fordere andere Leute direkt und aktiv zur Unterstützung auf und warte nicht, dass jemand anderes tut. Sprechen Sie Umstehende direkt an: "Sie, der Herr im blauen Hemd, helfen Sie mir bitte". -Präg dir Tätermerkmale ein! Verbrechen passieren oft in Bruchteilen von Sekunden. Wenn du aufmerksam beobachtet hast, weißt du vielleicht in welche Richtung der Täter geflüchtete ist und wie er aussah. -Kümmere dich um Opfer! Erste Hilfe kann Leben retten. Kümmere dich unverzüglich um Verletzte oder ziehe Umstehende zum Helfen mit ein und alarmiere den Rettungsdienst.

Alle weiteren Informationen zur Aktion sowie die Plakate finden Sie unter: https://www.aktion-tu-was.de/

