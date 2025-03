Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Diebstahl aus Pkw, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Blaufelden: Verkehrsunfall

Ein 62-jähriger Busfahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Crailsheimer Straße in Richtung Rot am See unterwegs. Hierbei übersah er eine 44-jährige VW-Fahrerin, welche vor ihm fuhr und verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 62-Jährige fuhr auf die 44-Jährige auf, wodurch diese und ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 06:50 Uhr und 07:30 Uhr einen in der Albrecht-Dürer-Straße geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete am Donnerstag zwischen 00 Uhr und 17 Uhr einen geparkten, verschlossenen Pkw in der Andreas-Embhardt-Straße und entwendete aus diesem einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Langfinger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell