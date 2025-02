Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrerflucht - Täter wird gesucht

Apolda (ots)

Am Freitag, den 07.02.2025 wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Jenaer Straße in Apolda ein grauer BMW X1 beschädigt. Der Vorfall ereignetes sich in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 9:50 Uhr, während der Eigentümer einkaufen war. Der BMW wurde augenscheinlich durch einen anderen PKW im Bereich der Stoßstange, auf der linken Seite beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

