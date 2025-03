Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Verdächtiges Ansprechen

Aalen (ots)

Urbach: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr gleich an mehreren Fenstern gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der "Untere Seehalde" zu erlangen. Die Fenster hielten stand und die Unbekannten gelangten nicht ins Haus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Fellbach: Kind angesprochen - Kripo gibt Entwarnung

Am Wochenende wandte sich ein besorgter Vater an die Polizei. Sein 8-jähriger Sohn hatte ihm mitgeteilt, am Donnerstag, 20.03., gegen 17:00 Uhr im Bereich der Maickler-Grundschule von zwei unbekannten Männern angesprochen worden zu sein. Die zwei Unbekannten sollen versucht haben, den 8-Jährigen mit Süßigkeiten in ein Auto zu locken.

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen und abschließender polizeilicher Bewertung des Sachverhalts lag zu keiner Zeit eine Gefahrensituation, weder für den 8-Jährigen, noch für andere Kinder, vor.

