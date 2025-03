Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen und Geschädigte gesucht, Diebstahl, Unfallflucht und Unfall

Aalen: Geschädigte und Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, beschädigte ein 45-Jähriger, welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, im Bereich der Kantstraße und Schopenhauerstraße mehrere Fahrzeuge und Briefkästen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es auch in umliegenden Straßen zu Sachbeschädigungen kam, kann das genaue Schadensausmaß derzeit noch nicht beziffert werden. Der 45-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik verbracht. Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen: E-Bike entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch in der Radgasse gegen 21:15 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke Cube. Da das Rad mit einem Schloss abgeschlossen war, wird davon ausgegangen, dass der Dieb das Fahrrad weggetragen hat. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Mögglingen: Verlorene Ladung beschädigt PKW

Am Dienstag befuhr gegen 17:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pritschenwagens, welcher mit Äste beladen war, die B29 in Richtung Stuttgart. Zwischen der Anschlussstelle Mögglingen Ost und der Anschlussstelle Mögglingen Süd verlor er einen Teil seiner Ladung. Ein nachfolgender Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Äste wodurch ein Schaden an seinem Fahrzeug entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort ohne sich um die verlorenen Ladung und den entstandenen Schaden zu kümmern. Eventuell weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Mutlangen-Pfersbach: Verkehrsunfall

Am Dienstag befuhr eine 66-jährige Toyota-Fahrerin die Alfdorfer Straße. Gegen 15:00 Uhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Ampelanlage. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Die 66-Jährige blieb unverletzt.

