Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Haft nach räuberischem Diebstahl in Aalen

Aalen (ots)

Ein 27-jähriger Tunesier und ein 20-jähriger Marokkaner stehen im Verdacht, am Dienstag zwei Ladendiebstähle in einem Supermarkt in der Julius-Bausch-Straße begangen zu haben. Nachdem es den beiden Männern beim ersten Diebstahl offenbar noch gelang, den Supermarkt zu verlassen, wurden sie beim zweiten Diebstahl durch Mitarbeitende wiedererkannt und von diesen angesprochen. Daraufhin ergriff der 27-jährige Mann die Flucht. Der 20-Jährige konnte zunächst durch die Angestellten festgehalten werden, riss sich jedoch nach einem kurzen Gerangel los und flüchtete ebenfalls.

Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Der 20-Jährige wurde am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug, sodass der 20-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

