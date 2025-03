Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Sattelzug-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 08:35 Uhr die A7. Zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Schutzplanke auf einer Länge von ca. 50 Metern. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904 9426-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen, zwischen 08:15 Uhr und 09:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Silcherstraße geparkten Seat Leon. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

