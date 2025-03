POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach versuchtem Raubdelikt gesucht - Unfälle - Einbruch

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Zeugen nach versuchtem Raubdelikt gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall am Dienstagabend im Bereich Danziger Platz. Nach bisherigem Kenntnisstand stieg ein 17-jähriger Jugendlicher gegen 21:40 Uhr aus einem Bus aus und wollte sich auf den Nachhauseweg begeben. Hierbei habe sich ihm eine maskierte männliche Person mit einem E-Scooter genähert und ihn aufgefordert, seine Habseligkeiten auszuhändigen. Als der 17-Jährige dem nicht nachkam, soll es zu einem kurzen körperlichen Angriff seitens des bisher unbekannten Täters gekommen sein. Anschließend sei dieser ohne Beute geflüchtet. Der Geschädigte erlitt beim Angriff leichte Verletzungen. Der Täter wurde von ihm wie folgt beschrieben: jugendliche Erscheinung, trug eine Mütze, eine schwarze Jacke sowie dunkle breite Jeans und war mit einem E-Scooter unterwegs.

Zeugen, die am Abend auf die Situation aufmerksam wurden oder Hinweise zum bisher unbekannten Täter geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Pkw auf dem Dach

Ein 78 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr die Leutenbacher Straße in Richtung Leutenbach. Hierbei kam er vermutlich aus gesundheitlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Hierdurch kippte der Pkw und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde beim Unfall nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, er wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Waiblingen: In Gaststätte eingebrochen

Zwischen Dienstag, 22:30 Uhr und Mittwoch, 10:20 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Straße Oberer Ring eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Diebe einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie ein iPhone. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Burgstetten-Erbstetten: Kradfahrer übersehen

Am Mittwoch kurz vor 12:00 Uhr befuhren ein 83-jähriger Ford-Fahrer und ein 55-jähriger Motorradfahrer hintereinander die Ortsdurchfahrt in Richtung Burgstall. Kurz vor der Einmündung zur Silcherstraße bremste der Ford-Fahrer ab um abzubiegen. In dieser Situation setzte der Motorradfahrer zum Überholen des Fords an. Der Ford-Fahrer übersah den Motorradfahrer und lenkte sein Fahrzeug nach links. Dabei wurde der der 55-jährige Motorradfahrer vom Ford erfasst und schwer verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

