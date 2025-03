Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Sachbeschädigung, Fahrrad entwendet

Obersontheim: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Roßhofstraße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Kirchberg an der Jagst: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

In der Medizinalratsklinge auf einem Parkplatzgelände wurden zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 16:25 Uhr zwei abgemeldete Fahrzeuge des Herstellers Citroen beschädigt. Laut Zeugenaussagen soll eine bislang unbekannte Gruppe von mindestens drei Personen zunächst die Scheiben der Fahrzeuge beschädigt und anschließend diese mit Farbe beschmiert haben. Zudem wurden Felgen sowie ein Werkzeugkoffer entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Am Montagabend gegen 17 Uhr wurde in der Schönebürgstraße ein Fahrrad in einem Fahrradständer gegenüber eines Fahrradgeschäftes verschlossen abgestellt. Dieses war anschließend am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr dort nicht mehr auffindbar. In dem genannten Zeitraum wurde das Fahrrad von einer bislang unbekannten Person entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

