Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: versuchter PKW-Aufbruch, Unfallflucht und Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Versucht PKW zu öffnen

Ein Unbekannter hat sich am Mittwochnacht, gegen 01:30 Uhr, an einem Tesla in der Allgäuer Straße zu schaffen gemacht. Es gelang ihm allerdings nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Der Unbekannte war mit einer Sturmhaube bekleidet und trug Handschuhe sowie einen Camouflage-Rucksack. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken, einen in der Karlstraße geparkten Ford. Anschließend verließ er die Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall zwischen zwei Mercedes

Am Dienstag befuhr ein 21-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Gegen 16:30 Uhr übersah der 21-Jährige einen Rückstau im Einhorntunnel und fuhr auf einen 50-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Durch den Aufprall wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Mercedes-Benz wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell