Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Auto zerkratzt - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Kalkofenstraße einen geparkten Smart Fortwo und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht I

Am Montag zwischen 6:30 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren das Hoftor einer Firma in der Brückenstraße und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht II

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 9:57 Uhr und 10:52 Uhr in der Alfred-Kärcher-Straße auf dem "Schotterparkplatz Kronenplatz" einen geparkten BMW im Bereich des vorderen Stoßfängers. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht III

Am Dienstag gegen 12:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die Seegartenstraße. Hierbei kam er zu weit nach links und streifte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden-Baach: Auto zerkratzt

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde die hintere linke Türe eines Pkw, der in der Pfeilhofstraße geparkt war, zerkratzt. Der Schaden in Höhe von rund 2000 Euro wurde am Dienstagvormittag bemerkt, der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit missachtete am Dienstagmorgen gegen 9:25 Uhr an der Kreuzung Wolfsgasse / Widerscheinstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 64-jährigen Peugeot-Fahrers und verursachte damit eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8500 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17:20 Uhr wurde ein schwarzgrünes Mountainbike vom Hersteller Licome, das in der Pestalozzistraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Zweirades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell