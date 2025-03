Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch & Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Am Montag gegen 3 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aichwaldstraße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, die Terrassentüre aufzuhebeln, allerdings hinterließen sie Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Rudersberg: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:40 Uhr die L 1080 vom Dimitrov-Kreisverkehr kommend in Richtung Rudersberg. Hierbei kam er zwischen zwei Linkskurven ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden BMW eines 31-Jährigen kollidierte. Der BMW-Fahrer war nach dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war bis ca. 9:30 Uhr komplett gesperrt.

