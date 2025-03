Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, versuchter Einbruch, Diebstahl, Brand Altkleidercontainer

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Am Montag touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr einen Fiat Panda, der in der Stettener Straße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Ebenfalls am Montag wurde um kurz nach 17:00 Uhr in der Fontanestraße, auf Höhe Stieberweg, ein dort geparkter Renault Clio durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte männliche Unfallverursacher fuhr laut einem Zeugen einen weißen Kleinwagen und war männlich im Alter von etwa 30-45 Jahren. Nach dem Unfall bremste er kurz ab, um sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Er hinterließ am Renault einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Backnang: Unfall mit Motorradfahrer

Am Montag, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer die Oppenweiler Straße und bog von dort nach rechts auf die Kreisstraße K1897 in Richtung Backnang ein. Dabei übersah der 38-Jährige den vorfahrtsberechtigten Seat einer 39-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem der Motorradfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Backnang-Maubach: Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 20.03. bis Samstag, 22.03. in eine Wohnung im Kapruner Weg einzudringen. Dabei scheiterten die unbekannten Täter an der Terrassentür und an einem Fenster. Sie gelangten nicht in die Wohnung, hinterließen jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Leutenbach: Brennende Altkleidercontainer

Am Montagnachmittag gerieten in der Richard-Wagner-Straße zwei Altkleidercontainer in Brand. Bemerkt wurden die brennenden Container gegen 16:45 Uhr. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Ein 36-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 17:45 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-Nord fuhr er im stockenden Verkehr auf die vor ihm fahrende 86 Jahre alte BMW-Fahrerin auf. Nach der Kollision wurden beide Fahrzeuge nach rechts abgewiesen und kamen an der Leitplanke zum Stehen. Die 86-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste während der Bergung der beiden Pkw zeitweise gesperrt werden.

Schorndorf: E-Roller entwendet

Am Montag zwischen 18:55 Uhr und 20:05 Uhr wurde in der Vorstadtstraße ein E-Roller vom Hersteller Xiaomi, der mit einem Spiralschloss gesichert war, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

