Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebesgut aufgefunden, Unfallfluchten, Einbruch, Sachbeschädigung, Unfälle und Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Diebesgut aufgefunden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen.

Nachdem es im Bereich Straßdorf in den vergangenen Wochen vermehrt zu Einbrüchen kam, wurde durch das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd die Polizeipräsenz erhöht. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:05 Uhr, konnten Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann kontrollieren, welcher an einer Bushaltestelle in der Einhornstraße angetroffen wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige Rumäne verschiedene Einbruchswerkzeuge mit sich führte. In der Folge wurde dem Mann die vorläufige Festnahme erklärt und dessen Wohnung durchsucht. Hierbei konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige auf Anordnung des zuständigen Richters wieder auf freien Fuß entlassen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zur Zuordnung des Diebesgutes, dauern an.

Waldstetten: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes-Benz Sprinter, der auf einem Parkplatz bei einer Apotheke in der Gmünder Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 750 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Unbekannte drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Getränkelager in der Lorcher Straße ein. Es wurden mehrere Leergutkisten entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Telefonnummer 07171 358-0 um Hinweise auf den oder die Diebe.

Aalen: Pkw beschädigt

Am Montag gegen 07:25 Uhr wurde durch den Fahrzeugbesitzer festgestellt, dass sein Nissan, der am Fahrbahnrand der Kochertalstraße geparkt war, an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten zwischen Montag, 17.03.25 und Samstag, 22.03.25 die Fassade sowie die Türe einer Umspannstation in der Hohenstadter Straße mit schwarzer Farbe. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet um Hinweise unter der Nummer 07366 96660.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Ein 56-jähriger Mercedes-Lenker übersah am Montag gegen 06:25 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr einen 32-jährigen Mountainbike-Fahrer. Der Fahrradfahrer war zuvor von der Hopfenstraße kommend in den Kreisverkehr in der Friedrichsstraße eingebogen. Durch die Kollision wurde der 32-jährige Radfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert.

Aalen: Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr bog eine 43-Jährige mit ihrem VW vom Linksabbiegestreifen der Fackelbrückenstraße in Richtung Parkplatzgelände eines Schnellimbisses bzw. Biomarktes ab. Hierbei streifte sie mutmaßlich ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug. Anschließend wartete die 43-Jährige einige Zeit auf dem Parkplatz auf einen Geschädigten. Als niemand kam, entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 melden.

Ellwangen: Unfall

Ein 41-jähriger BMW-Lenker befuhr am Montag gegen 10:20 Uhr die Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Fiat eines 73-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen