POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigung

Leutenbach - Weiler zum Stein: Auto zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag wurde ein geparkter Citroen im Astrid-Lindgren-Weg auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Einparken in der Torstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Motorrad mit Reh kollidiert - Zwei Verletzte

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Sonntag kurz vor 13 Uhr die Kreisstraße 1868 von Lehnenberg kommend in Richtung Breuningsweiler, als ein Reh die Fahrbahn querte. Das Motorrad kollidierte mit dem Reh. Hierbei wurde sowohl der 50-jährige Fahrer, als auch seine 46-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Am Freitag, gegen 13:00 Uhr befuhr eine 34-jährige Opel-Fahrerin die Kleiststraße. An der Einmündung zur Fellbacher Straße bog sie nach links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 81-Jährigen, welcher mit seinem Motorroller die Fellbacher Straße in Richtung Ortsmitte Fellbach-Schmiden befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 81-Jährige stürzte und schwer verletzt ins Krankenhaus musste. An beiden Fahrzeug entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Kernen: Auto beschädigt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12:00 und Samstag, 08:00 Uhr wurde ein geparkter Jeep in der Schafstraße durch unbekannte Täter beschädigt. Der Jeep wies an der linken Fahrzeugseite Kratzer auf, welche vermutlich durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Backnang: gestürzter Radfahrer

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Oberer Walke und kam aufgrund von Alkoholeinfluss ins Straucheln. Dabei stürzte der 53-jährige und prallte mit dem Gesicht gegen einen Laternenmast. Er musste mit Verletzungen im Mundbereich ins Krankenhaus und sich zusätzlich dort einer Blutentnahme unterziehen.

Backnang-Maubach: Auffahrunfall B14

Am Sonntag, gegen 17:24 Uhr kam es auf der B14 in Fahrtrichtung Backnang, zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Meraner Straße mit einem Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Eine 18-jähriger Polo-Fahrer übersah einen vor ihm fahrenden 55-Jährigen, der mit seinem VW-Passat an einer Ampel abbremste und fuhr diesem auf. Verletzt wurde niemand.

