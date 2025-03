Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand einer Wohnung, Angriff auf Polizeibeamte

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall an Ampel

Am Freitagnachmittag gegen 17:10 Uhr befuhr eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin die Schmiedsgasse in Richtung der Bühlertalstraße. An der dortigen Ampel fuhr sie aus Unachtsamkeit bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einer 60-jährigen Seat-Fahrerin. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Brand einer Wohnung

Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr kam es in einer Wohnung in der Kornhausstraße zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der Wohnungsinhaber kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer durch eine Batterie entstand. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden, die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Unfallflucht

Eine landwirtschaftliche Maschine war am Freitagvormittag gegen 11:50 Uhr auf der Jagstheimer Hauptstraße unterwegs. Beim Abbiegen schwenkte der Anhänger der Maschine aus und beschädigte einen entgegenkommenden Volvo einer 37-jährigen Frau. Anschließend entfernte sich die landwirtschaftliche Zugmaschine ohne anzuhalten und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Angriff auf Polizeibeamte

Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr war die Polizei aufgrund eines Einsatzes in der Burgbergstraße unterwegs. Dort beleidigte eine unbeteiligte Person die Polizeibeamten mehrfach und schlug in deren Richtung. Der 41-jährige Mann wurde durch die Beamten festgenommen und in Gewahrsam genommen. Er muss mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Satteldorf: Unfallflucht durch Fahrradfahrer

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die K2504 zwischen Ellrichshausen und Mariäkappel. In einer Kurve kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen, welcher die Fahrspur des VW-Fahrers schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 19-Jährige nach rechts aus und prallte mit seinem Fahrzeug gegen ein dortiges Straßenschild. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell