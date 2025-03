Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Diebstähle, Verkehrsdelikte, Unfälle, Brand und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lauchheim: Einbruchsversuch

Am Samstag versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher gegen 20:35 Uhr, das Wohnzimmerfenster eines Wohnhauses in der Straße "Im Roten Feld" aufzuhebeln. Vermutlich wurde der Einbrecher bei seinem Vorhaben durch nach Hause kommende Bewohner gestört, weshalb er ohne Beute flüchtete. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Pedelec entwendet

Unbekannte entwendeten am Samstagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, ein rotes Pedelec der Marke "Liv" im Wert von 1.800 Euro. Das Pedelec war an einem Fahrradständer in der Julius-Bausch-Straße abgestellt und mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Mögglingen: Mögliche Verkehrsgefährdung. Zeugen gesucht

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Samstag gegen 18:30 Uhr auf der B29 zwischen Böbingen und Essingen im 4-spurigen Bereich. Ein Zeuge meldete zwei schwarze Mercedes-Benz, welche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen seien und teilweise über den Seitenstreifen überholt hätten. Eines der Fahrzeuge hatte ein Aalener-Kennzeichen. Weitere Zeugen und/oder möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen/Wasseralfingen: Mit PKW kollidiert

Ein 18-Jähriger befuhr am Freitag, gegen 16:00 Uhr, mit seinem Mercedes-Benz die Stiewingstraße in Richtung Aalen. Als er einen vor ihm fahrenden Fiat überholen wollte, übersah er den Gegenverkehr und musste wieder einscheren. Hierbei kollidierte er mit dem noch vorausfahrenden Fiat. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Aalen: Streucontainer in Brand

Ein brennender Streucontainer wurde am Samstag gegen 1 Uhr im Brigitte-Geßler-Weg gemeldet. Die eintreffende Polizeistreifte konnte den Brand löschen und somit ein Übergreifen auf die angrenzenden Hecken verhindern. Der Streugutcontainer wurde durch den Brand völlig zerstört. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Mehrere PKW durchsucht

In der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 14:00 Uhr durchsuchte ein Unbekannter zwei unverschlossene Autos, welcher in einer Hofeinfahrt in der Johann-Hartwik-Straße abgestellt waren. Aus dem VW und dem Suzuki wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Die Polizei Ellwangen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen oder zu verdächtigen Beobachtungen dort machen können. Hinweise bitte unter Telefon 07961/9300.

Ellwangen/Schrezheim: Diebstahl aus PKW

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr haben Diebe in Ellwangen und Schrezheim gleich mehrfach Gegenstände aus verschiedenen Autos entwendet. Insgesamt drei Fälle sind der Polizei bislang bekannt. In der Hohenstaufenstraße und in der Freigasse in Ellwangen sowie in der Jagststraße in Schrezheim verschafften sich die unbekannten Diebe Zutritt zu den Innenräumen der Fahrzeuge und entwendeten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld, Bankkarten und einen Laptop. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen! Zudem wird empfohlen sich zu vergewissern, dass das Fahrzeug ordentlich verschlossen ist.

Wört/Grünstädt: Hochwertige Pedelec entwendet

In Grünstädt wurden von einem Gartengrundstück in der Zeit von Dienstag bis Samstag, 18:30 Uhr, zwei Pedelecs der Marke Haibike sowie zwei Faltschlösser im Gesamtwert von rund 4.000 Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: PKW übersehen

Eine 58-jährige Mazda-Fahrerin übersah am Samstag, 09:30 Uhr beim Rückwärtsausparken auf dem Rastplatz "Ellwanger Berge" auf der A7 einen vorbeifahrenden Audi. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Bettringen: Motorrad beschädigt

Am Freitag, zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein in der Heidenheimer Straße geparktes Motorrad. Der entstandene Schaden am Motorrad wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Mögglingen: Handbremse vergessen

Am Samstagmorgen vergaß ein 49-Jähriger die Handbremse seines Audis anzuziehen. Der Audi rollte in der Folge gegen das Gebäude einer Waschstraße in der Heubacher Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Unfallflucht

Bereits am Dienstag, dem 18.03.2025, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Ape-Fahrer die Wilhelm-Bahmüller-Straße (K3272) in Fahrtrichtung Waldhausen. Auf Höhe der Einmündung in die Plüderhauser Straße missachtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt des 57-Jährigen, woraufhin es zum Unfall kam. Der unbekannte Unfallverursacher stieg nach der Kollision kurz aus, sammelte die beschädigten Fahrzeugteile der Ape auf, gab sie dem 57-Jährigen und fuhr anschließend davon. Der entstandene Schaden an der Ape wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zum Unfallverursacher ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Weitere Geschädigte nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Am Samstagnacht gegen 00:10 Uhr kam es in der Lorcher Straße zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer überholte eine andere Verkehrsteilnehmerin und bremste diese im Anschluss aus. Damit die Geschädigte nicht wieder am Ford vorbeifahren konnte, führte der 18-Jährige das Abbremsmanöver in der Fahrbahnmitte durch. Hierdurch kam es wohl auch zur Gefährdung weiterer bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Einbruch

In der Zeit von Samstag, 15.03.2025 bis Samstag, 22.03.2025 brachen Unbekannte in einen Geräteschuppen eines Vereinsheims in der Donzdorfer Straße ein. Durch die Einbrecher wurde ein Gartengerät im Wert von etwa 300 Euro sowie ein geringer Geldbetrag entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

