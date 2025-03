Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchte Brandstiftung, Schlägerei, Unfälle und Unfallflucht, Diebstahl, Kontrollaktion, Sonstiges

Aalen (ots)

Kernen: Versuchte Brandstiftung

Am Montag, gegen 01:00 Uhr schütteten unbekannte Täter eine brennbare Flüssigkeit an eine Hausfassade in der Kirchstraße und entzündete diese. Durch das dadurch entstandene Feuer wurde die Hauswand und ein Fenster beschädigt. Das Feuer erlosch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr selbstständig, so dass keine Löschversuche nötig waren. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 28 Wehrleuten im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 an das Polizeipräsidium Aalen zu wenden.

Backnang: Schlägerei am Bahnhof

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofvorplatzes zunächst zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Der Streit eskalierte in eine körperliche Auseinandersetzung an welcher drei Männer im Alter von 21, 32 und 19 Jahren, sowie eine 20-jährige Frau beteiligt waren. In diesem Verlauf erhielt der 19-jährige einen Schlag und ging zu Boden. Er wurde hierbei schwer verletzt und musste zur sofortigen Behandlung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise zu dieser Auseinandersetzung unter der Rufnummer 07361 5800.

Fellbach: Versuchter Opferstockaufbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr den Opferstock in der St. Johannes Kirche in der Pfarrer-Sturm-Straße aufzubrechen. Den unbekannten Tätern gelang dies nicht. Es blieb bei einem Versuch. Im Tatzeitraum war die Kirche für jeden frei zugänglich. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Winterbach: Unfall im Kreisverkehr

Am Montag gegen 07:20 Uhr missachtete eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt des im Kreisverkehr "Kronenbergele" befindlichen Smart eines 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Mercedes-Fahrerin kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Dabei verletzte sie sich leicht und musste ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Viele Verstöße bei Kontrollaktion festgestellt

Am vergangenen Donnerstag führten Beamte des Schorndorfer Polizeireviers in Kooperation mit mehreren Vertretern der Stadt Schorndorf im Innenstadtbereich Jugendschutzkontrollen bei Verkaufsstellen von Alkohol und Tabak sowie Gaststätten- und Spielhallenkontrollen durch.

Zwischen 16 Uhr und 22:30 Uhr wurden in insgesamt elf Ladengeschäften, die Tabakwaren und / oder Alkohol anbieten, sog. "Testkäufe" durch Jugendliche durchgeführt. In sechs der elf Geschäfte wurden den jugendlichen Testkäufern ordnungswidrig Alkohol oder Tabakwaren verkauft.

Bei den insgesamt acht kontrollierten Gaststätten und Spielhallen wurden insgesamt 18 Verstöße festgestellt. Keine der kontrollierten Lokalitäten blieb ohne Beanstandung, teilweise wurden bis zu vier verschiedene Verstöße an einer Örtlichkeit festgestellt.

Sowohl die Ladengeschäfte, als auch die Verkaufsstellen, bei denen entsprechende Verstöße festgestellt wurden, müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Waiblingen: Glasscheibe beschädigt

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde die Scheibe der Eingangstüre eines Kindergartens in der Straße Danziger Platz von bisher unbekannten Vandalen beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen VW Golf befuhr am Montag kurz vor 8 Uhr die Neustadter Hauptstraße in Richtung Hohenacker. Hierbei kam er deutlich zu weit nach links, sodass ein entgegenkommender Opel-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall mit dem Golf zu verhindern. Beim Ausweichmanöver prallte der Opel gegen den rechten Bordstein, wodurch der Reifen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Schweißautomat entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 9 Uhr wurde ein Heißluft-Schweißautomat vom Hersteller Leister, der auf einem Baustellengelände in der Blumenstraße abgestellt war, gestohlen. Das Baugerät hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

