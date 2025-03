Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Diebstahl, Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht, Hund beißt Hund, Sachbeschädigungen, Einbruch und Widerstand

Aalen (ots)

Aalen: Unfallfluchten

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, zwischen 6:45 Uhr und 14 Uhr, auf einem Parkplatz in der Marienstraße einen dort geparkten VW. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

In einem Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 16 Uhr und 17:45 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher auch hier, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Anhand der Unfallspuren handelt es sich beim Verursacherfahrzeug vermutlich um ein helles Fahrzeug.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Am Montag parkte ein 27-Jähriger, gegen 15:20 Uhr, seinen PKW auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Heinrich-Rieger-Straße. Als er gegen 15:30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Rucksack, welcher sich im unverschlossenen Fahrzeug befand, entwendet wurde. In dem Rucksack befand sich ein Laptop sowie ein Geldbeutel. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Auf einem Parkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße kam es am Montag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil eines 18-Jährigen. Der 18-Jährige wurde gegen 15 Uhr von einer 3-5-köpfigen Gruppe bislang unbekannter junger Männer körperlich angegangen und leicht verletzt. Nachdem der Geschädigte infolge der körperlichen Auseinandersetzung zu Boden gegangen war, wurden ihm Bargeld, Zigaretten sowie seine AirPods entwendet. Nach Angaben des Geschädigten sollen die unbekannten Männer ca. 20-30 Jahre alt gewesen sein und ein arabisches Aussehen haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen zum Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Von anderem Hund gebissen und verletzt

Am Freitag war eine 45-Jährige in der Karl-Keßler-Straße mit ihrem Hund spazieren. In der Nähe einer Unterführung lief sie an einem dortigen Wohnwagen vorbei, als plötzlich ein schwarzer, mittelgroßer Hund mit lockigen Fell aus dem Wohnwagen sprang und die Frau stellte. Als sich ihr Hund vor sie stellte, wurde dieser von dem anderen Hund gebissen und dadurch verletzt. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere PKW beschädigt

Unbekannte zerkratzten am Montag zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr fünf Autos, welche in der Straße "Am Schönblick" geparkt waren. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf die oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Lorch: Unfallflucht

Am Montag, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein E-Scooter-Fahrer in der Poststraße gegen die geöffnete Tür eines geparkten Renaults. Im Anschluss an die Kollision kommt es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen der Halterin des Renaults und dem Unfallverursacher, welcher sich in der Folge unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der 07171 3580 entgegen.

Bopfingen: Einbruch

Unbekannte versuchten am Montagabend gegen 22:30 Uhr in ein Vereinsgebäude in der Straße "Oberes Ried" einzubrechen. Die beiden unbekannten Einbrecher waren schwarz gekleidet und trugen Sturmhauben. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montag, gegen 17:00 Uhr, sollten einem 39-jährigen Mann nach einem vorangegangenen Hausfriedensbruch in der Rappenstraße Handschließen angelegt werden. Hiergegen leistete der 39-Jährige massiven Widerstand und ihm konnten die Handschließen erst nach mehrmaligen zu Boden bringen angelegt werden. Der 39-Jährige schlug und trat mehrfach nach den Beamten. Ein Beamter erlitt eine Wunde an der Hand und musste leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Den 39-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell