Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte in der Nacht von Montag auf Dienstag sich Zutritt zu einem Kindergarten im Grauwiesenweg zu verschaffen. Da dies nicht gelang, entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an einer Türe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Blaufelden: Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine 44-jährige Audi-Fahrerin die Straße Im Dielfeld und bog von dieser in die Rothenburger Straße ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Hyundai-Fahrer, welcher bereits auf der Rothenburger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

